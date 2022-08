Irlande : le grand défi de la restauration de la bibliothèque de Dublin

La bibliothèque de Dublin, l'une des plus prestigieuses de la planète, va bientôt fermer ses portes pour être restaurée. Une opération délicate, car il faut déplacer avec le plus grand soin 750 000 ouvrages, et notamment des chefs d'œuvre fragiles datant de l'époque médiévale.

Pas de grue ni de bulldozer, devant l'université Trinity College de Dublin (Irlande). C'est en silence que se prépare la rénovation de l'une des plus vieilles bibliothèques au monde, vieille de 430 ans. La tâche est immense. Pour rafraîchir, il faut faire place nette en déménageant temporairement l'ensemble des ouvrages. "Dans cette pièce, il y a près de 250 000 livres, et 750 000 dans l'ensemble de la bibliothèque", raconte Helen Shenton, bibliothécaire et archiviste au Trinity College Dublin. Parmi les ouvrages les plus précieux, on trouve notamment des papyrus égyptiens de 3 000 ans, et la plus grande collection de manuscrit médiévaux.

Rendre à la bibliothèque boisée son rôle de cocon

Le plus célèbre joyau de la bibliothèque est le Livre de Kells, un manuscrit irlandais du IXe siècle, chef œuvre de l'art chrétien. Le bâtiment, usé et mal isolé, ne protège aujourd'hui plus suffisamment ses trésors. Des milliers de pansements blancs signalent les livres les plus malades. Les travaux doivent rendre à la bibliothèque boisée son rôle de cocon. "Nous devons améliorer les conditions de conservation. La température et l'humidité, et il faut renforcer la protection contre les incendies", détaille Susan Bioletti, conservatrice au Trinity College Dublin. Tous les livres resteront consultables au public durant les travaux.