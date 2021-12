Regardez Bono chanter "Running to stand still" de U2 en l'église St Patrick de Dublin le 24 décembre

Chaque année depuis dix ans, Bono participe au traditionnel événement caritatif des musiciens en faveur des sans-abri, la veille de Noël, sur Grafton street, l'une des plus importantes artères commerçantes de Dublin (Irlande). Avec l'épidémie de Covid, la manifestation n'a pas pu avoir lieu dans la rue cette année mais en streaming depuis la cathédrale Saint-Patrick de la capitale irlandaise.



C'est dans ce cadre que Bono a repris vendredi 24 décembre Running to stand still, titre phare de l'album de U2 The Joshua Tree (1987). Il était entouré de guitaristes, d'un pianiste, d'un violoniste et d'un batteur, comme on le voit dans la vidéo en noir et blanc ci-dessous.





Un nouveau titre de U2 et un duo pour le film "Tous en scène 2"

Bono a par ailleurs repris récemment en duo avec l'actrice américaine Scarlett Johansson un autre classique de U2, I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Ils ont enregistré la chanson pour le film d'animation Tous en Scène 2, qui vient de sortir pour les fêtes. L'actrice y prêt sa voix à une demoiselle porc-épic, tandis que le chanteur prête la sienne au lion.



U2 a également offert au film un inédit, Your song Saved My Life, qui figure dans la bande originale officielle. Dévoilée en novembre, il s'agit de la première composition du groupe sortie depuis deux ans.