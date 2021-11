Découvrez le nouveau titre de U2, "Your song saved my life", l'une des musiques du film "Tous en scène 2"

Ce mercredi soir, le mythique groupe irlandais U2 dévoile un titre inédit, "Your song saved my life". Une belle ballade qui prendra place non dans un album à venir, mais dans un film d'animation

C’est une ballade, sobre et efficace, comme Bono et U2 ont toujours su les façonner (I still haven’t found what I’m looking for, With or without you, One...). Un morceau dévoilé ce mercredi soir, à 20h30 tapantes. En prime-time, en somme. Comme pour bien marquer l’événement. Car un nouveau titre du groupe irlandais aux 157 millions d'albums vendus et aux 40 ans de carrière est, de fait, un événement. Même s’il n’annonce pas de nouvel album. Mais un film d’animation.

il est enfin là, le nouveau titre de #U2 "Your song saved my life" pic.twitter.com/6Wyv8vqAzN — Nicolas Lemarignier (@NicoLemarignier) November 3, 2021

L'une des musiques du film d'animation

Your song saved my life est en fait la bande originale de Tous en scène 2, qui sortira en salles le 22 décembre, dont le premier volet avait totalisé plus de 3,5 millions et demi d’entrées en Fran ce en 2016. L’intégralité de la BO de Tous en scène 2 sera disponible au moment de la sortie du film, et pourrait comporter d’autres titres (non inédits) de U2.

Tous en scène 2 marque aussi les premiers pas de Bono dans le cinéma d’animation, puisque le chanteur de 61 ans prête sa voix au personnage du lion Clay Calloway, la rock star la plus solitaire du monde.

" Achtung Baby" fête ses trente ans

Le groupe a mis à profit l’actualité de ce nouveau morceau, pour se mettre à la page sur les réseaux sociaux. En plus de créer un profil sur Tik Tok (qui vient de dépasser le milliard d’utilisateurs actifs mensuels), Bono & co ont mis quelques-uns de leurs tubes à la disposition des utilisateurs.

A noter, enfin, que l’on fêtera le 18 novembre prochain, les 30 ans de l’iconique album Achtung Baby. Pour l’occasion, le groupe pourrait déterrer quelques archives extraites de ses tournées passées. En attendant, ce Your song saved my life est à déguster sans réserve !