Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijia au cœur des tensions

En territoire ukrainien, mais contrôlé par des troupes russes, la centrale nucléaire de Zaporijia est au cœur des inquiétudes occidentales. Afin de contrôler la centrale, des inspecteurs de l’agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sont arrivés sur la zone. Une décision qui ravit Moscou, mais beaucoup moins Kiev. "Les Russes jugent globalement très positif que les inspecteurs de l’AIEA puissent travailler dans la centrale", relate Maryse Burgot, en direct de Zaporijia.

Une décision regrettable pour Kiev

Au contraire de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, qui "regrette que les experts n’aient pas demandé que ce territoire de la centrale nucléaire soit totalement démilitarisé. Selon lui, ce serait la solution pour plus de sécurité", ajoute Maryse Burgot. Une demande utopique, car il est difficile d’imaginer les militaires russes quitter la zone et la centrale. La présence des experts n’a pas calmé le jeu "puisque ce soir, officiellement, les Ukrainiens disent qu’ils ont frappé des munitions et des pièces d’artillerie dans la ville d’Energodar, précisément là où se situe la centrale nucléaire."