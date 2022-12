Euromillions : 165 habitants d'un village de Belgique gagnent 143 millions d'euros

Des habitants d'Olmen, en Belgique, ont joué ensemble à l'Euromillions. Ils ont gagné 143 millions d'euros, qu'ils devront se partager en 165.

À Olmen (Belgique), 165 des 3 200 habitants vont se partager 143 millions d'euros qu'ils ont gagnés à l'Euromillions. Chaque gagnant va recevoir près de 900 000 euros. "Avec cet argent, j'ai trois enfants et huit petits enfants, ça va vite être réparti", assure l'un des chanceux. Les habitants avaient validé un ticket collectif, ce qui permet d'augmenter les chances de réussite. En effet, si l'un d'entre eux trouve la bonne combinaison, tout le groupe gagne.

La responsable des grands gagnants envoyés sur place

Le buraliste, qui n'avait pas joué, a organisé la cagnotte. Depuis, il est remercié par les gagnants. "Les gens sont très heureux (…) on m'a donné une bouteille de champagne", témoigne Wim Van Broekhoven, libraire. An Lammens, la responsable des grands gagnants de la loterie nationale belge, a été dépêchée dans le village : "on a trop de gagnants pour les voir aujourd'hui et demain", indique-t-elle. Jeudi 8 décembre, au lendemain de ce jackpot, le nombre de joueurs n'a jamais été aussi élevé à Olmen (Belgique).