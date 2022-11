Un Californien remporte plus deux milliards de dollars à la loterie, le plus gros gain de l’histoire

Le plus gros gain de l'histoire de la loterie a été remporté. Un joueur de Californie a gagné 2,04 milliards de dollars, a annoncé mardi 8 novembre le site officiel Powerball. Un seul ticket gagnant, avec les numéros 10, 33, 41, 47, 56 et 10 a été identifié à travers les Etats-Unis, selon Powerball. "La loterie de Californie produit le PREMIER milliardaire de son histoire!", a tweeté California Lottery mardi, qui précise que le "ticket chanceux a été vendu à Joe's Service Center à Altadena".

