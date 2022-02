États-Unis : des maisons auto-suffisantes dans le désert du Nouveau-Mexique

Il n’y a pas si longtemps, dans un désert très, très lointain, aux confins du Nouveau-Mexique, elles sont apparues. Ce sont de drôles de maisons, aux formes tout droit sorties d’un film de science-fiction. Les Américains les ont baptisées "earthship", littéralement "vaisseau terrestre". Des habitations auto-suffisantes, qui pourraient bien être celles du futur. Au bout d’une route de terre, une dizaine de personnes s’affairent pour bâtir une "earthship", une maison fabriquée pour moitié avec des déchets.

Le concept intéresse à l’étranger

Pneus, canettes, bouteilles en plastique, les matériaux employés sont aussi efficaces que ceux plus traditionnels. La forme des murs incurvée comme un igloo permet aussi de conserver la chaleur. À l’extérieur, en plus des pneus, de la terre et des plaques d’isolants recyclés viennent sceller la maison et son système d’isolation. L’électricité est entièrement produite par des panneaux solaires et sert uniquement pour l’éclairage. Plus d’un millier de maisons comme celles-ci existent déjà aux États-Unis et le concept commence de plus en plus à intéresser à l’étranger.