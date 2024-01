États-Unis : bras de fer autour de l'immigration à la frontière mexicaine

Le passage de migrants illégaux à la frontière des États-Unis et du Mexique divise aux États-Unis. Plusieurs gouverneurs s'opposent à Joe Biden. - (France 2)

Au Texas, des centaines de migrants franchissent illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Face à eux, des barbelés et une police débordée. D'un côté, Joe Biden est en train de négocier un accord bipartisan pour sécuriser la frontière. De l'autre côté, 25 gouverneurs républicains mènent la fronde, alors que la Cour suprême demande au gouverneur du Texas de retirer les barbelés qui gênent la police aux frontières. L'élu refuse et rajoute de nouvelles barrières, défiant l'État fédéral.

Donald Trump s'oppose à une nouvelle loi

Quelques mois plus tôt, il s'était fait connaître en envoyant des bus remplis de migrants à New-York. Certains gouverneurs se disent prêts à envoyer leur propre garde nationale en soutien au Texas. Quelques jours plus tôt, Donald Trump est venu galvaniser les plus conservateurs de son parti en s'opposant à toute nouvelle loi. "C'est une position politiquement difficile pour un président. Voir son autorité affaiblie par des gouverneurs dans le pays", explique Casey Burgat, professeur assistant en droit à l'université George Washington.