Environnement : la couche d'ozone est en voie de guérison, annonce l'ONU

Le trou dans la couche d'ozone se résorbe peu à peu, a annoncé l'ONU, mardi 10 janvier. La couche devrait être totalement reconstituée d'ici une quarantaine d'années.

La couche d'ozone, une couche de gaz qui enveloppe la terre à 20 km d'altitude, protège la planète des rayons ultraviolets. Dès les années 80, un trou est apparu au-dessus de l'Antarctique. Mardi 10 janvier, l'ONU annonce une bonne nouvelle : la couche protectrice se reconstitue progressivement. Une avancée incontestable, néanmoins fragile. "Même si la tendance est bonne, on a actuellement une variabilité d'une année à l'autre, en fonction des conditions météorologiques, qui peut être importante", explique Didier Hauglustaine, climatologue et directeur de recherche au CNRS.

Le trou pourrait se résorber d'ici à 2066

La reconstitution de la couche d'ozone est le résultat d'une mobilisation internationale : en 1987, une vingtaine de pays ont banni les C.F.C., des gaz toxiques présents dans les aérosols, les réfrigérateurs ou les climatiseurs. Une telle mobilisation est-elle possible aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique ? "Sur le climat et la biodiversité, deux questions majeures, on est en train de dire qu'il faut changer nos modèles économiques, et aussi nos modes de vie. (…) Donc c'est une autre ampleur de problème", analyse Sébastien Treyere, directeur de l'institut de développement durable et recherche internationale. Selon les scientifiques de l'ONU, le trou dans la couche d'ozone pourrait se résorber d'ici à 2066.