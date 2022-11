Climat : les glaciers menacés de disparition

À quelques jours du lancement de la COP 27, l'UNESCO publie un rapport effrayant sur les conséquences du réchauffement climatique. Il prédit la disparition d'un tiers des glaciers du monde d'ici 2050.

Ce sont des lieux magiques qui jonchent les montagnes, pourtant, nombre d’entre eux pourraient disparaître. En effet, selon un rapport de l’Unesco, un tiers des glaciers du patrimoine mondial sont condamnés. Ceux du parc du Yellowstone aux États-Unis, des Dolomites en Italie ou encore des Pyrénées en France pourraient ne plus exister en 2050. Les fameuses neiges du Kilimandjaro sont également menacées. "Ils sont aujourd’hui de trois petites tailles, ils sont en déséquilibre trop fort avec le climat ce qui fait que ces glaciers sont condamnés", explique Étienne Berthier, glaciologue au CNRS.

Une perte de 58 milliards de tonnes de glace par an



Pour mieux comprendre cette disparition progressive, les chercheurs utilisent des images satellites. Cela leur a permis de calculer qu’un glacier en Argentine avait perdu quatre kilomètres en 15 ans. Grâce à ces images, les scientifiques peuvent examiner la fonte des glaces. Cette fonte représente une perte de 58 milliards de tonnes de glace par an, ce qui représente la consommation d’eau annuelle pour la France et l’Espagne. Les habitants qui vivent proches de ces glaciers et qui en dépendent souffrent de ces pertes colossales. Malgré ces constatations, l’Unesco rapporte que si la hausse des températures est régulée à 1,5° d'ici à 2050, la plupart des glaciers devraient être préservés.