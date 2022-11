Climat : "Les glaciers des Pyrénées disparaîtront d’ici 2050", alerte le co-auteur d'un rapport pour le patrimoine mondial de l'Unesco

"Les glaciers des Pyrénées disparaîtront d’ici 2050", alerte jeudi 3 novembre sur franceinfo Tales Carvalho Resende, chargé de programmes au centre du patrimoine mondial de l’Unesco et co-auteur principal d’un rapport sur les glaciers. Ce rapport porte sur 18 600 glaciers répartis sur 50 sites du patrimoine mondial, soit 10% de la surface glaciaire totale de la terre.

franceinfo : Quels glaciers vont disparaître d'ici à 2050 ?

Tales Carvalho Resende : Nous avons vu dans le cadre de cette étude qu'un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial disparaîtront d'ici à 2050, indépendamment du scénario climatique, quoi qu’il se passe. Parmi ces glaciers, il y a des sites iconiques comme les derniers glaciers d’Afrique : le Kilimandjaro, les montagnes du Rwenzori. En Europe, il y a par exemple les Dolomites en Italie, ou ici, en France, les Pyrénées. Les glaciers des Pyrénées disparaîtront d'ici à 2050. Les glaciers des parcs nationaux de Yellowstone et de Yosemite aux Etats-Unis, sont aussi menacés.

À quelle vitesse fondent ces glaciers ?

Dans notre étude, nous avons pu voir qu’il y a vraiment une accélération de la fonte. On a été surpris par la vitesse à laquelle ces glaciers sont en train de reculer. Par exemple, il y a un site du patrimoine mondial en Chine où les glaciers ont perdu plus de 50% de leur volume en 20 ans. Une grande proportion de ces glaciers ont perdu plus de 20% de leur volume en 20 ans. Tous les ans, les glaciers du patrimoine mondial perdent 58 milliards de tonnes de glace. Cela représente la consommation d'eau de la France et de l'Espagne. Cela représente aussi environ 5% de l'élévation du niveau des mers.

Un tiers des glaciers du patrimoine mondial de l'Unesco ne pourront pas être sauvés, c’est un constat assez pessimiste. Mais comment sauver les deux tiers restants ?

La solution serait de réduire drastiquement les émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C’est vraiment l'action la plus importante à entreprendre. Donc, nous espérons que ce rapport puisse amener un message fort pour faire en sorte que les pays prennent des engagements plus ambitieux [lors de la prochaine conférence de l'Onu sur le climat, la COP 27, qui s'ouvre la semaine prochaine en Egypte]. Selon les projections que nous avons réalisées, si nous continuons dans le même scénario d'émissions que de nos jours, la moitié des sites du patrimoine mondial perdront leurs glaciers en 2100.