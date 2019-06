Amoureux de 1944 : Jeannine Pierson hésite à retrouver K.T. Robbins aux Etats-Unis

Les retrouvailles de K.T. Robbins et Jeannine Pierson ont ému bien au-delà des téléspectateurs du journal de 20 heures de France 2. Nombre de téléspectateurs ont souhaité connaître la suite des événements entre l'Américain de 98 ans et la Française de 92 ans. Une équipe de France 2 est retournée voir Jeannine Pierson dans sa maison de retraite. Elle hésite à retrouver K.T. Robbins aux Etats-Unis.

"C'est le destin qui nous a joué un tour"

"Je pense que ça devait se faire comme ça et puis c'est tout, déclare-t-elle. On n'a pas forcé le destin. C'est le destin qui nous a joué un tour parce que s'il était resté, bien sûr, cela aurait été tout autre chose." "Je pense à lui, confie Jeannine Pierson. Peut-être que lui c'est pareil, ajoute-t-elle, un brin rêveuse. On aurait pu. Mais c'est pas le présent", sourit-elle.

Selon la journaliste de France 2 Maryse Burgot, K.T Robbins "veut absolument" que Jeannine "vienne le voir aux Etats-Unis". '"Ma maison est grande donc tu vas venir', lui a-t-il dit plusieurs fois", a-t-elle raconté à franceinfo. "La fille de Jeannine est complètement d'accord", a-t-elle poursuivi : "Elle me promet qu'elle va tout faire pour que sa maman traverse l'Atlantique, même à 92 ans, pour revoir une autre fois cet amour de jeunesse."