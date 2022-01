Agriculture : les ventes de produits bio ont chuté de plus de 3% en un an

L’agriculture bio fait la promesse de denrées plus saines et sans produits chimiques. Mais après des années de croissance, les consommateurs, qui voient leur pouvoir d’achat diminuer, seraient de plus en plus nombreux à lui tourner le dos. Pour la première fois, en 2021, les ventes de produits bio ont chuté de plus de 3% sur un an.

La baisse des ventes en bio touche certains produits

Sur un marché parisien, dimanche 30 janvier, un seul stand propose du bio et les clients ne s’y pressent pas. L’an dernier, la baisse des ventes en bio touche en particulier certains produits : -7% pour le lait, -11% pour les fruits et légumes, -12% pour le beurre et -18% pour la farine. Il y a six ans, un maraîcher du Loiret a fait le choix du bio en cultivant des citrouilles, des butternuts et des oignons rouges qu’il vend en circuit court. Il y a quelques semaines, son chiffre d’affaires a baissé de 40%.