Irlande : la bière brune, l'or noir du pays

Direction le pays de la Guinness, la célèbre bière irlandaise aux arômes de malt et de caramel qui s'exporte dans le monde entier. Une équipe de France Télévisions s'est rendue à Dublin, où elle est fabriquée depuis plusieurs siècles.

À Dublin (Irlande), la Guinness coule à chaque coin de rue. Pour la trouver, il suffit de pousser la porte d'un des 750 pubs. Tous servent la boisson nationale, la bière noire. "C'est la seule bière au monde qu'il faut verser en deux fois, pour lui laisser le temps de repos. On dit qu'il faut attendre 119 secondes, pas deux minutes", confie Patrick Garrett, du Toner’s Pub de Dublin. Son pub écoule 70 fûts de bière noire par semaine, soit plus de 6 000 pintes. Elle y serait selon certains clients meilleure que dans le reste de la ville, "servie à la température parfaite".

Une fabrication scientifique

La plus grande brasserie de bière brune au monde est installée au centre de Dublin, depuis plus de 260 ans. Tout débute dans des cuves. L'orge moulue et l'orge germée sont mélangées à de l'eau. L'essence d'orge torréfiée est extraite par un procédé au secret bien gardé. La recette est surveillée depuis un poste de contrôle, de la température à la couleur. S'il faut servir la Guinness en deux fois, c'est car il s'agit "d'une bière à l'azote", explique Colm O’Connor, spécialiste de la bière chez Guinness. À la tête du Brazen Head, le plus vieux pub de Dublin, Steven Wilson en a quant à lui fait son plat-signature : un ragout de bœuf irlandais aux carottes, céleri et champignons, agrémenté de quelques pintes de bière noire.