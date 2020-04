En Nouvelle-Calédonie, le déconfinement aura lieu dès le 20 avril

À Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le décor paradisiaque ne restera plus figé longtemps. Lundi 20 avril, le territoire français va lever le confinement. Seuls 18 cas de coronavirus ont été détectés ici. “Vous pourrez à nouveau vous rendre à la plage, à la chasse, à la pêche, à l’école ou au travail. Le commerce pourra reprendre”, a annoncé Thierry Santa, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.



La situation sera réévaluée le 3 mai

Formel, il assure que toutes les conditions sont réunies pour que l’activité économique redémarre, dans le strict respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. La situation sera réévaluée le 3 mai. Toutefois, dans les provinces du nord et les îles Loyauté, la rentrée scolaire aura lieu le 27 avril. Les bars, cinémas et discothèques resteront fermés, mais les restaurants ont hâte de rouvrir.





