"Je le plains, Yannick Jadot", a déclaré la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, ex-membre d'Europe-Ecologie-Les Verts, dimanche dans l'émission "Questions politiques". Elle estime qu'il "fait une campagne" pour la présidentielle de 2022 "dans des conditions qui ne sont pas possibles", citant notamment plusieurs sorties de sa porte-parole Sandrine Rousseau.

"Quand vous voyez Sandrine Rousseau dire il y a quelques semaines qu'il faut augmenter le prix du carburant en pleine crise des prix de l'énergie et là, il y a quelques jours, venir sur tous les plateaux pour se réjouir de la candidature annoncée de Christine Taubira, je le plains, parce qu'il fait une campagne dans des conditions qui ne sont pas possibles", observe-t-elle.

Mais pour la ministre, "cela montre aussi que Yannick Jadot a un problème, puisqu'il est supposé rassembler la gauche, rassembler les Français autour d'un projet écologique, il n'est même pas capable de rassembler son parti. Il y a un problème de leadership et donc je vois bien que ça n'ira pas très très loin".

À gauche, "des programmes au niveau de l'incantation"

Ministre d'Emmanuel Macron, Barbara Pompili assure néanmoins que le fractionnement de la gauche "est quelque chose qui ne [la] réjouit pas parce que d'abord on voit une très forte impréparation à cette élection présidentielle, une cacophonie". Elle estime que "les programmes restent au niveau de la parole et de l'incantation. C'est bien mais ce n'est pas comme ça qu'on avance".

"Jean-Luc Mélenchon dit qu'on peut fermer la moitié du parc nucléaire en cinq ans, puis il revient dessus, et ça montre bien qu'il n'a pas travaillé sérieusement ses sujets, or ce sont des sujets fondamentaux. Quand on veut arriver aux responsabilités, on travaille sérieusement. Quand Yannick Jadot disait qu'on pouvait sortir du nucléaire comme ça en 20 ans très bien, mais comment met-on en œuvre tout ça ? Comment le fait-on ?", questionne-t-il, estimant ne pas trouver de réponses à ces questions dans les programmes des différents candidats de gauche.