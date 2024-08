L'hypothèse Xavier Bertrand à Matignon est une "aberration", affirme Lucie Castets

"Comment nommer un Premier ministre qui n'a pas de majorité et qui ne représenterait que lui-même ?", lance Lucie Castets dans une interview, mardi 6 août, au quotidien Sud Ouest. Le nom de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, revient régulièrement comme possible chef d'un "gouvernement d'urgence nationale", qui irait de la droite à certaines personnalités de gauche, en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale.

"Ensuite, Xavier Bertrand, c'est l'affaiblissement des financements de l'hôpital, une suppression massive de lits, l'explosion des constructions d'Ehpad privés, une réforme injuste des retraites", assène Lucie Castets, en référence à ses responsabilités ministérielles passées. "Alors que le camp présidentiel vient d'être sévèrement sanctionné, cette hypothèse Bertrand est, d'un point de vue démocratique, une aberration", martèle-t-elle. La Droite républicaine (ex-LR) compte 47 députés sur 577 sièges, mais reste au centre du jeu par sa capacité d'appoint.

Lucie Castets dévoile sa vie privée dans un entretien à Paris Match

La haute-fonctionnaire de 37 ans, a décidé d'effectuer plusieurs déplacements pendant l'été et de donner des interviews à différents médias afin de mieux faire connaître aux Français ses options politiques, mais aussi sa personnalité. Elle était totalement inconnue du grand public lorsque l'alliance de gauche a proposé son nom pour Matignon, le 23 juillet.

Dans un entretien à Paris Match publié mardi soir, elle décide ainsi de divulguer quelques détails de sa vie privée, en particulier son homosexualité. "Je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille, ma femme et notre enfant, et dire qui je suis", déclare-t-elle. "Ça me semble encore important aujourd'hui", ajoute-t-elle alors que l'hebdomadaire précise que l'enfant du couple est âgé de deux ans et demi.