VIDEO. "Elle incarnait le dévouement" : l'Assemblée nationale rend hommage à la députée Patricia Gallerneau, morte d'un cancer

Les députés ont notamment observé une minute de silence, mardi après-midi, pour saluer la mémoire de leur collègue du MoDem.

"Elle incarnait le dévouement et le sens de l’intérêt général". C'est ainsi que Richard Ferrand a rendu hommage, mardi 9 juillet, à la députée de Vendée, Patricia Gallerneau, morte d'un cancer trois jours plus tôt. "L'Assemblée nationale a perdu une députée exemplaire", a continué son président. Les députés, les membres du gouvernement et les personnels du Palais Bourbon se sont alors levés pour observer une minute de silence.

L'hommage de @RichardFerrand à la députée @MoDem Patricia Gallerneau décédée dimanche dernier : "Ses combats, elle les a menés avec cette force de conviction et cet esprit d’ouverture que nous lui connaissons." Les députés observent une minute de silence.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/Cg4nVJvJeB — LCP (@LCP) 9 juillet 2019

Dans la foulée, c'est le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale qui a pris la parole. Très ému, Patrick Mignola a mis en avant "une femme entière", "chaleureuse", et pleine d'engagements.

"Elle était une parlementaire comme nous espérons tous l'être (...) Une femme entière et si chaleureuse." L'hommage appuyé du président du @groupeModem @PatrickMignola à la députée Patricia Gallerneau décédée le 7 juillet. #DirectAN #QAG pic.twitter.com/9AXXOFT7vp — LCP (@LCP) 9 juillet 2019

Puis c'est le Premier ministre qui a pris le micro. Edouard Philippe a expliqué "avec beaucoup de tristesse mais aussi beaucoup d'espoir" que "les vies qui ont valeur d’exemple sont les plus belles". L'hémicyle a alors applaudi à tout rompre.