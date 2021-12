Présidentielle 2022 : Richard Ferrand "ne croit pas" qu'Emmanuel Macron devrait accélérer son entrée en campagne

Emmanuel Macron doit-il accélérer son entrée en campagne étant donné la percée dans les sondages de Valérie Pécresse ? "Je ne le crois pas", a répondu Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, mardi 7 décembre, dans l'émission "Votre invité politique" sur franceinfo. "Le président de la République, il faut qu'il préside notre pays et il faut qu'il préside l'Union européenne, pour les six mois qui viennent, a-t-il expliqué. Il y a des priorités."

"Il faut dire aux Françaises et aux Français pourquoi on se présente et on se représente. Il faut de mon point de vue éviter toute polémique inutile, toute violence verbale ou autre telle qu'on la voit aujourd'hui fleurir." Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale sur franceinfo

Le député du Finistère était invité à réagir à un sondage Elabe pour BFMTV et L'Express qui donne Valérie Pécresse gagnante au second tour face à Emmanuel Macron. "Elle, elle veut recomposer un camp. Nous, nous voulons le rassemblement par le dépassement. C'est ainsi qu'Edouard Philippe, homme de droite, fait partie de notre majorité, tout comme des centristes comme François Bayrou, tout comme des hommes et des femmes de gauche comme moi-même", a fait valoir Richard Ferrand.