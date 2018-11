On est en 2018 : Ségolène Royal est la politique préférée à gauche, et Nicolas Sarkozy est la personnalité préférée à droite

Les deux rivaux de la présidentielle de 2007 ont les faveurs de leur camp.

"La fameuse phrase 'on n'est jamais mort en politique' n'a jamais été aussi bien illustrée", écrit un internaute sur Twitter. Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, anciens rivaux de la présidentielle de 2007, ont l'image la plus positive dans leur camp respectif, dévoile un sondage Elabe publié jeudi 8 novembre.

Ségolène Royal, qui pourrait conduire une liste de rassemblement de gauche aux européennes, est en donc tête chez les sympathisants de gauche avec 54% de confiance. L'ancienne ministre devance le leader de Générations, Benoît Hamon (53%), et le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon (53%).

Nicolas Sarkozy conserve lui la tête du classement auprès des sympathisans de droite avec 66%, soit 4 points de plus que dans le précédent classement. L'ex-président de la République devance Alain Juppé (60%) et Xavier Bertrand (56%).

La fameuse phrase "on n'est jamais mort en politique" n'a jamais été aussi bien illustrée (sondage @elabe_fr) pic.twitter.com/EUqnQAczXf — Antoine Lévèque (@Antoine_Lvq) 8 novembre 2018

Enquête réalisée par internet les 6 et 7 novembre 2018 sur un échantillon de 1 002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.