Rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni : trois questions sur le traité du Quirinal destiné à renforcer la coopération entre la France et l'Italie

Le président de la République Emmanuel Macron rencontre la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni à l'Élysée mardi. L'occasion d'adoucir les relations entre Paris et Rome. Le traité du Quirinal figure parmi les sujets de cette réunion.

C'est la première visite officielle en France de Giorgia Meloni. La présidente du Conseil italien rencontre Emmanuel Macron mardi 20 juillet à l'Élysée. Une visite pour adoucir les relations entre Paris et Rome tendues depuis plusieurs mois sur fonds de gestion italienne des flux migratoires. Les responsables politiques vont aussi évoquer le traité franco-italien du Quirinal.

1 Que contient ce traité ?

Parmi les mesures phares du texte figure la création d'un service civique commun aux deux pays. L'objectif est de permettre à des jeunes Français et Italiens de 16 à 25 ans de s'engager pour des associations, des fondations, des services de l'État de l'autre pays contre une indemnisation de 600 euros par mois.

Autre mesure, le traité relance le Conseil franco-italien de la défense. Il permet aux ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays de se coordonner. Cette institution existe déjà. Elle a été créée en 2006 mais le traité veut la renforcer. Enfin, le texte prend aussi des engagements sur l'environnement, pour protéger la Méditerranée et l'Arc alpin.

2 Quand a été signé le texte ?

Ce texte a été signé le 26 novembre 2021 lors d'une visite du président de la République Emmanuel Macron au palais du Quirinal, l'équivalent de l'Élysée mais à Rome. Ce traité a pour objectif de renforcer la coopération entre la France et l'Italie, sur le modèle du traité de l'Élysée, signé en 1963 entre la France et l'Allemagne. Ce texte s'inscrit dans un contexte particulier entre Paris et Rome. À l'époque, Mario Draghi, le prédécesseur de Giorgia Meloni, est le Premier ministre italien. Et cet ancien président de la Banque centrale européenne a de bonnes relations avec Emmanuel Macron.

3 Peut-on déjà tirer des enseignements ?

C'est encore un peu tôt pour faire un bilan de ce traité. Il a été adopté par le parlement italien au printemps 2022. En France, il a été adopté à l'automne 2022. Depuis, les mesures phares du texte sont mises en place progressivement. Par exemple, le service civique franco-italien a été officiellement lancé le 30 mai dernier, avec un objectif assez modeste pour le moment : 150 jeunes par an.