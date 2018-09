"Si vous aviez une seule question à poser à la ministre des Sports" : quand l'opération de Décathlon avec Laura Flessel tombe à l'eau

C'est un coup d'épée dans l'eau. Lundi 3 septembre, la marque Décathlon a lancé une opération de communication sur son compte Twitter. Le but : appeler les internautes à poser des questions à la ministre des Sports, Laura Flessel. "On a besoin de vous : si vous aviez une seule question à poser à la ministre des Sports, ce serait quoi ?", écrit la célèbre marque sur son compte.

Salut Twitter ! On espère que la rentrée s'est bien passée ✌️

On vous prépare un petit truc, et on a besoin de vous :



Si vous aviez une seule question à poser à la Ministre des Sports, ce serait quoi ?