Gouvernement : remaniement à minima

Il aura fallu une semaine pour lui trouver un successeur. Dans la fin d'après-midi du mardi 4 septembre, Nicolas Hulot accueille François de Rugy. Après 45 minutes d'entretien, Nicolas Hulot réapparait extrêmement ému. "Beaucoup de larmes sont tombées", explique-t-il. Il est épaulé par son épouse et se défend de toute résignation. "Mon geste est un geste d'espoir" rajoute-t-il ."Je n'ai pas réussi à combler cette ligne de faille, entre deux cultures, entre deux intelligences, l'économie et l'écologie, mais ça n'est pas une fatalité" conclut l'ancien ministre de la Transition écologique.

"Je suis ici pour agir avec méthodes, détermination et persévérance dans le temps"

Un défi que François de Rugy se dit prêt à relever. Le président de l'Assemblée nationale devient ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. "J'entends bien que l'on puisse faire marcher main dans la main écologie et économie. Je suis ici pour agir avec méthodes, détermination et persévérance dans le temps" a-t-il déclaré lors de la passation de pouvoir. Mais la surprise est venue mardi 4 septembre d'un autre ministère. L'ancienne nageuse, Roxana Maracineanu, remplace Laura Flessel au ministère des Sports. Cette dernière a annoncé son départ du gouvernement dans un communiqué le matin même "pour raisons personnelles". En réalité sa démission serait, selon plusieurs sources, liée à la situation fiscale de la société qui gère son image, ce qu'elle refuse de commenter pour le moment. Le prochain conseil des ministres aura lieu mercredi 5 septembre, et sera suivi d'un séminaire gouvernemental.

