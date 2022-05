DIRECT. Remaniement : Elisabeth Borne nommée à Matignon, la suite du gouvernement attendue dans les prochains jours

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron a nommé la ministre du Travail, Elisabeth Borne, comme Première ministre en remplacement de Jean Castex, a annoncé l'Elysée, lundi 16 mai. Il faudra être patient pour connaître l'équipe avec laquelle elle travaillera : les nominations ne sont pas attendues avant plusieurs jours. Suivez notre direct.

Une nomination historique. Il s'agit seulement de la deuxième femme à occuper ce poste, sur la vingtaines d'anciens locataires de Matignon depuis le début de la Ve République. Le seul précédent est celui d'Edith Cresson, dont la courte carrière de Première ministre de onze mois s'est soldée par une douloureuse démission en 1992. L'intéressée a dédié sa nomination "à toutes les petites filles".

Deux chantiers prioritaires. La nouvelle Première ministre a cité la "situation internationale" et le "défi climatique et écologique" comme ses priorités, lors de son discours de prise de fonctions à Matignon, en présence de Jean Castex.

Elle maintient sa candidature aux législatives. Malgré sa nomination en tant que cheffe du gouvernement, Elisabeth Borne va maintenir sa candidature dans la 6e circonscription du Calvados pour les élections législatives, a appris franceinfo lundi.

Un parcours de "techno". Cette polytechnicienne de 61 ans a été préfète de la région Poitou-Charentes de 2013 à 2014 et directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Ecologie sous François Hollande l'année suivante. Elle a ensuite été ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail dans les gouvernements d’Edouard Philippe et de Jean Castex entre 2017 et 2022.