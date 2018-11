Nouvelle-Calédonie : un référendum aux multiples enjeux

La question qui sera posée aux plus de 170 000 électeurs qui sont appelés aux urnes lors du référendum en Nouvelle-Calédonie est claire : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" 30 ans après les accords de Matignon, ce référendum divise. Les loyalistes défendent un retour de la paix dans un archipel qui a connu la guerre civile. Les indépendantistes, eux, veulent relancer l'économie et surtout faire reconnaître l'identité kanak.

Le "Non" l'emporterait selon les sondages

Selon les derniers sondages, le "Non" l'emporterait à 66%. Mais si le "Oui' l'emporte, l'archipel sera renommé "Kanaky-Nouvelle-Calédonie" et entrera dans une période de transition. En cas de victoire du "Non", le débat ne sera pas pour autant terminé : deux autres référendums pourront être organisés en 2020 et 2022.

