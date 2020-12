VIDEO. Présidentielle 2022 : "Anne Hidalgo pourra porter cette fonction essentielle", estime l'ancien ministre Patrick Kanner

Alors que des voix s'élèvent au Parti socialiste (PS) pour réclamer une candidature d'Anne Hidalgo à la prochaine élection présidentielle en 2022, l'ancien ministre Patrick Kanner estime samedi 12 décembre sur franceinfo que l'actuelle maire de Paris "pourra porter cette fonction essentielle".

À un an et demi de la prochaine élection présidentielle en France, l'ancien minitre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner considère qu'il y a "une place à prendre pour la sociale démocratie. Aujourd'hui, sur la Convention climat, Emmanuel Macron est en train de rouler dans la farine les 150 citoyens qui ont fait des propositions. Oui, la sociale démocratie a une place en portant des idées comme la République jusqu'au bout, la justice sociale, et aussi le combat écologiste."

Pour mener ce combat jusqu'à l'Elysée, Patrick Kanner, estime qu'Anne Hidalgo "fait partie des candidatures, mais il faudra le faire sur la base d'un projet et d'une stratégie électorale. À ce stade, il faut encore travailler notre projet. Il faut affiner notre stratégie électorale. Il est encore temps pour la gauche de se redresser. Nous avons eu une bonne séquence aux municipales, il faut la poursuivre."