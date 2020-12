VIDEO. Présidentielle 2022 : "Anne Hidalgo a l'étoffe pour être à la fois une bonne candidate et une bonne présidente", estime Valérie Rabault

"Je considère que Anne Hidalgo a l'étoffe pour être à la fois une bonne candidate et une bonne présidente de la République", a déclaré mercredi 23 décembre sur franceinfo Valérie Rabault, la présidente du groupe socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale. Pour elle, "il y a deux choses dans la vie : gagner une élection et puis être capable de faire le job". Pour autant, Valérie Rabault a dit ne pas souhaiter pas se prononcer sur une candidature de la maire de Paris : "Je ne parlerai pas pour elle".

Une alliance pour la présidentielle

Anne Hidalgo "n'est pas un choix par défaut" car la maire de la capitale "incarne beaucoup de choses", poursuit la députée. "Elle a regagné Paris, un peu contre tous les pronostics. Elle a mis en œuvre des politiques sur lesquelles elle n'a pas cédé. Elle a une vision, elle a fait ses preuves. Gérer une ville comme la première ville de France, comme Paris, ce n'est pas toujours très simple", a affirmé Valérie Rabault.

Dans la perspective de la présidentielle de 2022, "on sait très bien qu'il faut une alliance", déclare la députée de gauche. "Le Parti socialiste est quand même un peu rabougri, affirme-t-elle. Je lis comme vous les sondages, et vois que nos propositions peinent à percer, en tout cas dans le débat médiatique. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une alliance plus large que le seul Parti socialiste".