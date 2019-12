L'ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem dit vouloir "reprendre un rôle dans le débat public"

Une revenante chez les socialistes. L'ancienne ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem a annoncé, vendredi 20 décembre, sa volonté de revenir dans la vie publique, après deux années passées à l'institut Ipsos. "Je souhaite aujourd'hui reprendre une place et un rôle dans le débat public", a-t-elle déclaré, soucieuse de "redonner toute leur place aux arguments factuels et à la raison dans le débat d'idées".

Dernier jour chez Ipsos, incomparable observatoire du monde. Merci pour tout @IpsosGlobal @IpsosFrance . Que de réflexions inspirées par ces deux années de découvertes et de travaux. Celle-là me servira de conclusion et d’ouverture sur la suite: https://t.co/AVYSgk6vPF