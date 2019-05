"François Hollande a été élu sur un malentendu", estime l'ancien Premier ministre Manuel Valls

L'actuel candidat à la mairie de Barcelone a donné un entretien à "L'Obs", dans lequel il juge avec sévérité la présidence de François Hollande et déclare que le PS, en tant que formation politique, "est mort".

Exilé à Barcelone dont il brigue la mairie, Manuel Valls a accordé un entretien à L'Obs dans lequel il livre un réquisitoire sévère contre l'ex-président de la République François Hollande et le Parti socialiste. Après deux ans à Matignon, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a échoué à la primaire du Parti socialiste début 2017 avant de se rapprocher d'Emmanuel Macron. Il a ensuite dit adieu à son mandat de député de l'Essonne à la politique française, au mois d'octobre dernier, afin de rejoindre l'Espagne. "Je suis quelqu'un qui encaisse, mais les cinq années de pouvoir ont été redoutables", explique-t-il notamment.

François a été élu sur un malentendu. Il fallait tout péter, tout casser. Il ne l’a pas fait. Au fond, dès l’automne 2012, il ne pouvait plus se représenter.Manuel Valls, ancien Premier ministreà "L'Obs"

"En 2014, quand je deviens Premier ministre, je découvre un groupe socialiste déprimé, divisé", se souvient Manuel Valls, qui dit avoir constaté l'ampleur des dégâts lors de la campagne pour les élections européennes de ce printemps-là. "J’ai dit 'le PS est mort', le parti, pas les valeurs. Je n’étais pas loin de la vérité", raconte-t-il. En décembre 2016, au terme d'un quinquennat marqué par l'impopularité et l'indiscipline de son camp, François Hollande a renoncé à briguer un second mandat. "Je n’en pouvais plus. A la fin, beaucoup n’en pouvaient plus. C’est pour ça que ça s’est effondré."

Candidat à la mairie de Barcelone où il est soutenu par le parti Ciudadanos, Manuel Valls a peu de chances d'être élu lors du scrutin qui a lieu dimanche, aux dires des sondages. En France, le Parti socialiste à est terre depuis les élections perdues du printemps 2017, où son candidat Benoît Hamon a recueilli à peine plus de 6% des voix à la présidentielle.