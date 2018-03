Débat du PS : Rachid Temal "appelle un maximum de Français à regarder et les adhérents à venir voter"

Le coordinateur national du PS Rachid Temal s'exprime, mercredi, sur franceinfo à quelques heures d'un débat télévisé entre les quatre prétendants au poste de premier secrétaire du Parti socialiste.

Les quatre candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel, se retrouvent mercredi 7 mars pour un débat télévisé, diffusé sur la chaîne LCI à partir de 21h. L'élection aura lieu les 15 et 29 mars prochains. Rachid Temal, le coordinateur national du parti a lancé un appel mercredi auprès des électeurs du PS.

franceinfo : Hormis Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, les candidats sont peu connus. N'est-ce pas un handicap ?

Rachid Temal : Je crois que nos quatre candidats sont attachés au Parti socialiste et portent des propositions pour les Français et notre parti. J'invite un maximum de Français à suivre le débat et un maximum de militants à venir voter le 15 mars, pour choisir l'avenir de leur parti. Je pense qu'un peu plus de 30 000 votants seraient une bonne chose. Nous avons fait une mesure qui permet aux personnes qui ont adhéré en 2015, 2016 et 2017, de pouvoir venir voter en se mettant à jour en 2018. Il y a 100 000 personnes qui pourraient voter. On a fait le choix à un moment d'élargir au maximum, pour dire à ceux qui nous ont quittés : "Vous pouvez revenir".

Pour le débat de mercredi soir, vous pensez qu'il y aura beaucoup de téléspectateurs ?

Si des médias nous ont proposé de faire ce débat, c'est, je pense, qu'il y avait un intérêt. J’en vois deux. D'abord le Parti socialiste est bien présent, il y a des élus, des parlementaires et surtout des propositions. Et puis deuxième intérêt, c'est pour que les militants puissent avoir ce débat-là.

Est-ce que cette campagne ne se déroule pas dans l’indifférence générale ?

Il est clair que nous avons connu une large défaite au printemps dernier. Mais il y a un temps où il faut aussi montrer notre utilité et nos propositions. Et c'est le sens du débat de ce soir. Je veux juste rappeler que nous sommes le seul parti où il y des textes de propositions, des débats et des votes militants.