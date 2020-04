L'ancienne députée Danièle Hoffman-Rispal est morte à l'âge de 68 ans

Encartée au Parti socialiste en 1974, cette Parisienne de naissance deviendra au fil des années une figure politique de la capitale : conseillère de Paris, première adjointe puis députée.

Sa voix rocailleuse s'est tue à tout jamais. L'ancienne députée socialiste de Paris, Danièle Hoffman-Rispal, est morte dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril, à l'âge de 68 ans. Encartée au Parti socialiste en 1974, cette Parisienne de naissance deviendra au fil des années une figure politique de la capitale.

En 1995, elle est élue conseillère de Paris dans le 11e arrondissement. En 2001, Bertrand Delanoë la nomme première adjointe, et ce jusqu'en 2008. En 2002, elle devient députée de Paris, fauteuil qu'elle laissera à Cécile Duflot en 2012, avant de le récupérer lorsque celle-ci fera son entrée au gouvernement. Sur Twitter, l'ex-ministre du Logement parle d'ailleurs de son "affection" et son "respect" pour Danièle Hoffman-Rispal.

Danièle était une militante et une élue aussi convaincue qu’infatigable. Socialiste de toute son âme. La politique n’a pas rendu les choses simples entre nous. Mais nous avions tissé au-delà de cela affection et respect. Qui dureront. Toutes mes pensées à ceux qui l’aimaient. pic.twitter.com/ZnZ49ORbYg — Cécile Duflot (@CecileDuflot) April 16, 2020

De nombreux élus de la capitale lui rendent également hommage. A commencer par l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, qui perd une "amie".

Mon amie Danièle Hoffman-Rispal nous a quittés, je suis si triste. Militante, élue & femme au grand cœur, profondement attachée à #Paris11, j’ai eu la chance de mener avec elle de belles batailles, je ne l’oublierai jamais. Mes pensées vont à Gérard, à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/VQjKzHvjjf — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 16, 2020

"Tu étais une boule d'énergie, de volonté et d'amour. Trouve le repos et dis-toi que nous t'aimons fort et que tu vas nous manquer, infiniment !", a réagi le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire.

Tu vas me manquer, nous manquer chère Daniele ! Tu étais une boulle d’énergie, de volonté et d’amour. Trouve le repos et dis toi que nous t’aimons fort et que tu vas nous manquer, infiniment ! Nous pensons fort à Gerard et à votre famille @RemiFeraud @Anne_Hidalgo pic.twitter.com/IotScXlY4h — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) April 16, 2020

D'autres personnalités politiques de gauche ont adressé un message. Parmi elles, Olivier Faure, l'actuel premier secrétaire du PS, mais aussi son prédécesseur Jean-Christophe Cambadélis.

Danièle... Les mots me manquent. Tu étais de tous nos combats. Y compris pendant que tu en livrais un plus intime contre la maladie. Toi la petite fille du sentier devenue députée. Toi dont la voie griffée racontait une vie de travail, tu vas tellement nous manquer. 1/2 pic.twitter.com/i7piDa1owm — Olivier Faure (@faureolivier) April 16, 2020