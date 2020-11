DIRECT. Proposition de loi "sécurité globale" : une manifestation est organisée devant l'Assemblée nationale à Paris

Ce qu'il faut savoir

Police municipale, sécurité privée, "guerre des images" : les députés entament, mardi 17 novembre, l'examen d'une kyrielle de mesures sécuritaires portées par LREM et son allié Agir, avec la proposition de loi "sécurité globale". L'encadrement controversé de la diffusion de l'image des policiers et gendarmes fait bondir les défenseurs des libertés publiques. Suivez notre direct.

Des débats jusqu'en fin de semaine. Au menu à partir de la fin de journée, avec quelque 1 300 amendements à la clé, la proposition de loi "sécurité globale" ne devait être initialement que la traduction d'un rapport parlementaire consacré au "continuum de la sécurité" avec de nouvelles prérogatives pour les polices municipales et la structuration du secteur de la sécurité privée. Les débats devraient se poursuivre jusqu'en fin de semaine.

Limiter la diffusion des images des visages des forces de l'ordre. La disposition la plus polémique est l'article 24, qui prévoit de pénaliser d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter "atteinte à son intégrité physique ou psychique". Il ne s'agit "évidemment pas (d'une) interdiction de filmer et de diffuser des policiers en manifestations ou en intervention", a martelé mardi 17 novembre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à France 2.

Un texte jugé liberticide par les opposants. La mesure fait bondir les représentants des journalistes et les défenseurs des libertés publiques, qui fustigent "une grave atteinte" au droit de la presse. Des syndicats et associations de journalistes se rassembleront mardi après-midi, vers 16 heures, près du Palais-Bourbon et en régions.