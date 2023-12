Père de la "droite décomplexée", soutien d'Éric Zemmour… L'influence de Patrick Buisson sur la droite et l'extrême droite

Il était une figure intellectuelle de la droite conservatrice. L'essayiste et historien Patrick Buisson a été retrouvé sans vie à son domicile des Sables-d'Olonne, mardi 26 décembre. Il était surtout connu pour être le père de la droite qui se revendique "décomplexée", celle qui assume un discours autoritaire et sécuritaire.

Patrick Buisson a été le conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy à l'Élysée pendant cinq ans. Il lui propose de créer le ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Patrick Buisson écrit plusieurs discours, notamment le fameux discours de Grenoble de juillet 2010, dans lequel l'ancien chef de l'État fait le lien entre immigration et délinquance.

Défenseur de l'union des droites

Des théories puisées et élaborées dans son parcours intellectuel et politique. Jamais élu, Patrick Buisson a toujours baigné et flirté avec les milieux d'extrême droite, membre de l'Action française, un mouvement nationale et royaliste pendant sa jeunesse.

Le journaliste au magazine Minute, puis au très conservateur Valeurs Actuelles. Ces dernières années, Patrick Buisson défendait même l'union des droites, partisan d'une alliance entre le Front national et la droite républicaine. Après avoir soutenu François Fillon, à la primaire de la droite en 2016, il s'est affiché au premier rang dans un meeting d'Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle.

Des enregistrements secrets de Nicolas Sarkozy

Ses relations avec Nicolas Sarkozy étaient en revanche devenues plus distantes ces dernières années. Car Patrick Buisson est aussi connu pour être celui qui a enregistré en secret plusieurs réunions à l'Élysée, sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Des enregistrements qui ont été effectués avec un dictaphone caché. Des extraits avaient été publiés notamment par Le Point, Le Canard enchaîné et le site Atlantico.

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni avaient porté plainte pour violation de la vie privée et en 2014, Patrick Buisson avait été condamné à verser 10 000 euros d'amende. Quelques années plus tôt, lors d'une remise de décoration de la Légion d'honneur, l'ancien chef de l'État avait pourtant déclaré : "Patrick est celui à qui je dois plus qu'à tout autre."

Des hommages à droite et à l'extrême droite

C'est justement à la droite de l'échiquier politique que les réactions sont les plus nombreuses aujourd'hui. "Patrick Buisson était un homme d’une grande culture, un écrivain de talent et un amoureux fou de la France", a réagi Marine Le Pen, sur le réseau social X.

Patrick Buisson était un homme d’une grande culture, un écrivain de talent et un amoureux fou de la France. Son esprit parfois provocateur et sa plume acérée manqueront au débat politique. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 26, 2023

Parmi les réactions les plus rapides aussi, celle de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui salue un homme qui a fait progresser les idées du camp national, comme très peu d'intellectuels y sont parvenus. Autre réaction celle d'Éric Ciotti, le patron du parti Les Républicains : "J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui, il aimait passionnément la France et son histoire." Patrick Buisson a aussi été patron de la chaîne de télévision Histoire, auteur d'une vingtaine d'ouvrages.