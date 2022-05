Législatives : Marion Maréchal "renonce" à être candidate dans le Vaucluse, selon le coordinateur de Reconquête! du département

Selon Bertrand de la Chesnais, l'ancienne députée du Vaucluse ne briguera pas un nouveau mandat aux élections législatives des 12 et 19 juin prochain.

L'ancienne députée du Vaucluse Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête!, ne briguera pas un nouveau mandat aux élections législatives des 12 et 19 juin prochain. La nièce de Marine Le Pen "préfère renoncer", indique à France Bleu Vaucluse le coordinateur du parti d'Eric Zemmour dans le Vaucluse, Bertrand de la Chesnais. "Malheureusement, avec sa grossesse, elle hésitait encore et aujourd'hui, ça y est, sa décision est prise. Nous le regrettons beaucoup", souligne-t-il. Marion Maréchal a été députée de la la 3e circonscription de Vaucluse entre 2012 et 2017, à l'époque sous les couleurs du Front national.

Bertrand de la Chesnais explique que Marion Maréchal "s'est préparée à cette naissance à Paris" et dit "comprendre" sa décision "parce qu'une grossesse, ce n'est pas n'importe quoi dans la vie d'une femme". En revanche, il assure que Marion Maréchal "viendra nous soutenir tant qu'elle sera encore en forme pour pouvoir se déplacer, ce que nous espérons dans les jours qui viennent".