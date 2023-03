Le site internet de l'Assemblée nationale est en panne, un groupe de hackers russes revendique une cyberattaque

Les services du Palais-Bourbon confirment à franceinfo faire "face à un excès de requêtes qui paralyse le site" lundi.

Le site internet de l'Assemblée nationale est paralysé par une attaque, lundi 27 mars. Les services de l'institution confirment à franceinfo faire "face à un excès de requêtes qui paralyse le site".

Le groupe de hackers pro-russes NoName057(16) a revendiqué sur Telegram cette attaque en riposte au soutien de la France à l'Ukraine, a repéré le site spécialisé Numerama. Fidèles à la rhétorique du Kremlin, ces derniers y évoquent le soutien de Paris aux "néo-nazis ukrainiens" et les "protestations" contre Emmanuel Macron en France.

"A ce stade, on ne peut pas confirmer de notre côté qu'il s'agit d'une attaque russe, mais les services travaillent à une identification", assure-t-on du côté de l'Assemblée. En milieu d'après-midi lundi, le site renvoyait vers une page fixe affichant le message "504 portail expiré" ou encore "site actuellement en maintenance". Seul le site internet est touché, selon une source parlementaire pour franceinfo. Le serveur commun fonctionne normalement et les assistants parlementaires ont accès à leur emails et leurs documents de travail.