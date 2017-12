VIDEO. Cécile Duflot assure que François Hollande est contre Notre-Dame-des-Landes : "Il ne l'a jamais dit publiquement, il me l'a dit à moi"

François Hollande "pense que ce n'est pas une bonne idée de faire cet aéroport" de Notre-Dame-des-Landes, a affirmé mercredi 13 décembre sur franceinfo son ancienne ministre écologiste Cécile Duflot.

"Il ne l'a jamais dit publiquement, il me l'a dit à moi, a-t-elle assuré. Il a dit, comme tout le monde : 'Il y a un problème avec Jean-Marc [Ayrault, l'ancien Premier ministre et ancien maire de Nantes]. Aucun responsable politique de premier plan, aucun, ne défend en off Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde sait que c'est un projet absurde."

"Chantage à la virilité"

Cécile Duflot était ministre de l'Égalité des territoires et du Logement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Selon elle, la gestion du dossier Notre-Dame-des-Landes interroge sur deux points : "L'autorité de l'Etat. L'obstination n'est pas un signe d'autorité, l'autorité c'est de faire des choses justes. Et le chantage à la virilité, qui dit : attention, on va voir, c'est un test pour Emmanuel Macron. Aura-t-il le courage d'imposer cet aéroport ? Sinon, cela veut dire qu'il va se déballonner. On n'est pas du tout dans un champ rationnel."

"Cet aéroport n'a pas de pertinence"

Cécile Duflot appele à "sortir" de ce débat "par la raison". Elle a d'ailleurs salué la nomination de médiateurs pour "mettre un peu de raison" dans ce dossier, face "à l'entêtement qu'on a vécu". Le rapport des médiateurs est remis ce mercredi matin au Premier ministre.

"Si j'en crois les éléments qui ont été publiés dans la presse régionale, a souligné l'ancienne ministre, on voit bien que tout ce que nous disions depuis des années se révèle juste. C’est-à-dire que sur les plans aéronautique, financier et écologique, cet aéroport n'a pas de pertinence".