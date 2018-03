"Personne n'est parti" : la préfecture confirme qu'il y aura des expulsions à Notre-Dame-des-Landes

Ces expulsions interviendront après la fin de la trêve hivernale, fixée au 31 mars.

Elle promet d'agir "avec discernement". Nicole Klein, la préfète de la région Pays de la Loire, a confirmé, jeudi 8 mars, que les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes refusant "l'état de droit" seraient "expulsés (...) après la fin de la trêve hivernale", fixée au 31 mars.

"Une des grandes surprises, c'est que personne n'est parti" depuis la décision de l'exécutif de ne pas construire l'aéroport controversé sur le site, a-t-elle déclaré, estimant à "entre 150 et 200" le nombre de personnes vivant encore dans le bocage. "Personne n'est venu non plus", a-t-elle précisé.

Ceux qui n'acceptent pas [de quitter la ZAD], et il y en a qui n'acceptent pas et qui le disent, qui refusent de s'inscrire dans l'Etat de droit, seront expulsés.Nicole Klein, préfète de régionà l'AFP

La préfète a rappelé que le Premier ministre, Edouard Philippe, avait dit, le 17 janvier, que d'ici le printemps, "ceux qui n'ont aucune raison d'être là, ou ils seront partis ou on les expulsera".