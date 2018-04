Notre-Dame-des-Landes : six gendarmes blessés après être tombés "dans une embuscade"

Un escadron a été attaqué au niveau d'une barricade, jeudi, dans le cadre de l'évacuation en cours de la ZAD.

Six gendarmes ont été blessés après être tombés "dans une embuscade" à l'entrée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) vers 13h30 jeudi 12 avril, a appris franceinfo par le ministère de l’Intérieur.

L'escadron composé de plusieurs dizaines de gendarmes mobiles se déplaçait entre Vigneux-de-Bretagne et les Ardillières, lorsque le véhicule de tête s’est arrêté au niveau d’une barricade. C'est à ce moment-là que les gendarmes ont été attaqués par plusieurs personnes.

Bombe agricole et jet de bouteille d'acide

Six gendarmes ont été blessés et évacués lors de cet "affrontement violent". Un a été blessé aux jambes, par une bombe agricole. Un autre gendarme a été blessé également aux jambes par un jet de bouteille d’acide. Un troisième a pris un pavé dans le casque. Les trois autres gendarmes ont été blessés plus légèrement.

Depuis le début des opérations d'évacuation dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes lundi, 29 squats ont été évacués par les gendarmes. Jeudi matin, les gendarmes bloquaient les routes d'accès à la ZAD. Les piétons peuvent cependant entrer dans les bois. Des drones de la gendarmerie survolent la zone.