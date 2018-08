VIDEO. "J'ai aimé travailler avec lui", réagit Edouard Philippe après la démission de Nicolas Hulot

Edouard Philippe a réagi à la démission surprise de Nicolas Hulot, mardi 28 août, avant d'intervenir devant la Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices à Paris. "J'ai appris ce matin la décision [de Nicolas Hulot] de démissionner et j'en prends bien entendu acte, a déclaré le Premier ministre. Je le remercie pour son travail, qui a été important au sein de ce gouvernement." Et d'ajouter : "J'ai aimé travailler avec lui."

"La détermination du gouvernement est totale à poursuivre sur ce chemin à prendre en compte cette transition écologique, cette transformation climatique qui pose à (...) l'ensemble de l'humanité des questions qui sont centrales", a toutefois précisé Edouard Philippe.

Le Premier ministre aura l'occasion, "au cours des jours qui viennent, de faire des propositions au président de la République (...) s'agissant de la composition du gouvernement". Emmanuel Macron, actuellement en déplacement au Danemark, n'avait pas été prévenu de la décision du ministre de la Transition écologique, qui l'a annoncé lui-même mardi matin sur France Inter, a confirmé pour sa part l'Elysée. Un Conseil des ministres se tiendra vendredi matin à l'Élysée, suivi du séminaire gouvernemental de rentrée.