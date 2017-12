Nicolas Hulot, un ministre de l'Ecologie qui possède six voitures

Il est l'un des ministres les plus riches du gouvernement, avec Muriel Pénicaud et Françoise Nyssen, à en croire les déclarations de patrimoine publiées vendredi 15 décembre par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Plus surprenant : le ministre de la Transition écologique et solidaire, caution "verte" de l'exécutif, a déclaré pas moins de neuf véhicules à moteur.

Parmi ces véhicules figurent un bateau, un scooter électrique et une moto. Les six autres véhicules sont des voitures, achetées entre 1998 et 2017, de gammes différentes. On y trouve ainsi un Peugeot Boxer (gros utilitaire), un Land Rover, des véhicules Volkswagen, Citroën et BMW, mais également une 2 CV acquise en 2017.

La liste des véhicules à moteur détenus par Nicolas Hulot, publiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. (HATVP / FRANCEINFO)

Un patrimoine de plus de 7,2 millions d'euros

La valeur totale des véhicules à moteur de Nicolas Hulot atteint 105 000 euros, et la somme de 83 000 pour ses six voitures.

Le patrimoine total du ministre s'élève à plus de 7,2 millions d'euros. Il déclare notamment une maison de plus de 300 mètres carrés en Corse estimée à plus d'un million d'euros, ainsi que plusieurs autres biens immobiliers dans les Côtes-d'Armor et en Savoie dont il est copropriétaire, d'une valeur totale de 1,9 million.

A cela s'ajoute sa société Eole, qui encaisse ses droits d'auteurs et les royalties des produits dérivés Ushuaïa et dont la valeur est estimée à 3,1 millions d'euros, tandis que le total de ses contrats d'assurance vie, instruments financiers, comptes courants et produits d'épargne atteint environ 1,17 million d'euros.