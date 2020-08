Présidentielle de 2022 : Jean-Luc Mélenchon se décidera "en octobre" sur son éventuelle candidature

Le leader de La France insoumise s'est dit prêt, dimanche, à "parler" d'une "autre option" qui pourrait se présenter pour porter les couleurs du mouvement en 2022.

Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé, dimanche 23 août, qu'il prendrait la décision de se présenter ou non à l'élection présidentielle de 2022 "en octobre", après avoir "consulter en profondeur chacun de [ses] amis". Une convention du mouvement en novembre déterminera ensuite les orientations stratégiques du parti à la présidentielle.

"J'ai besoin, pour savoir ce que je dois faire, d'avoir la certitude que les premiers qui me porteraient le cas échéant seraient mes camarades, et que si une autre option se présente pour assurer la continuité de (nos) idées, alors qu'on puisse en parler", a-t-il souligné.

Je n'ai peur de rien. Je ne me lève pas tous les matins en aspirant à je ne sais quel futur glorieux.Jean-Luc Mélenchon

Le chef de file de LFI s'exprimait devant plus de 2 000 personnes au bord d'un petit lac de Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), en clôture des quatre jours d'"Amphis d'été" du mouvement. Jean-Luc Mélenchon a expliqué trouver indécent de "désigner un candidat à l'élection présidentielle pendant que des gens meurent de peur" avec les crises sanitaire, économique et sociale dues au coronavirus.

"Nous demandons à être respectés"

Face à la montée des écologistes, devenus la force politique de gauche la plus en vue depuis les européennes de 2019, le leader "insoumis" a prévenu : "Nous demandons à être respectés, sept millions d'électeurs (en 2017) ont dit qu'ils ne voulaient plus de cette Europe, de ces institutions, du marché qui organise toute la société, et il n'y a pas d'arrangement possible sur ces sujets."

Il s'est néanmoins affiché avec le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, vendredi, tenant d'un rassemblement du PS à la gauche de la gauche. Il en a alors profité pour demander aux écologistes une alliance aux régionales et départementales de 2021, une élection qui selon lui permet de passer outre les divergences "bien réelles" sur l'Etat-nation et l'Europe, qui ressurgiront à la présidentielle.