Jean-Luc Mélenchon dépose une nouvelle plainte contre le Youtubeur Papacito

Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise ont déposé une nouvelle plainte, cette fois-ci avec constitution de partie civile, contre le Youtubeur Papacito pour provocation au meurtre ou atteinte à l'intégrité, a appris franceinfo mardi 13 septembre auprès de son avocate Me Jade Dousselin, confirmant une information de Streetpress. Ce type de plainte permet l'ouverture quasi-automatique d'une information judiciaire dirigée par un juge indépendant.

>> Six choses à savoir sur Ugo Gil Jimenez, alias Papacito, youtubeur et "influenceur" d'extrême droite

Le fondateur de La France insoumise avait déposé une première plainte simple mais, après ouverture d'une enquête préliminaire en juin 2021, le parquet de Paris l'avait finalement classée sans suite. Ce classement est "incompréhensible", pour Me Jade Dousselin, "un appel au meurtre de centaines de personnes ne peut rester impuni et la justice doit s'en saisir et apporter les réponses nécessaires pour que jamais il ne se reproduise", clame-t-elle à franceinfo.

Armes, tenue militaire et "électeur de Jean-Luc Mélenchon lambda"

La plainte vise une vidéo diffusée par Papacito le 6 juin 2021 et intitulée "Le gauchisme est-il pare-balles ?". Dans cette vidéo, le Youtubeur, militant d'extrême-droite revendiqué, habillé en tenue paramilitaire, tirait avec des armes à feu sur un mannequin en plastique représentant, selon ses propres termes, un "électeur de Jean-Luc Mélenchon lambda". La vidéo avait choqué de nombreux électeurs de gauche, proches de la France insoumise ou non. Le porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu l'avait d'ailleurs condamnée.

Entendu par les enquêteurs, le Youtubeur avait invoqué l'humour, mais, dans cette nouvelle plainte que franceinfo a pu consulter, les avocats de Jean-Luc Mélenchon estiment que "l'usage d'un ton prétendument humoristique, défense généralisée de l'extrême droite et des groupuscules d'ultra-droite de longue date, ne saurait faire obstacle à la caractérisation de l'infraction".