VIDEO. Steve Bannon n'a "aucun rôle" dans la campagne du RN, assure Marine Le Pen

L'ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon n'a "aucun rôle dans la campagne" du Rassemblement national (RN) a déclaré la présidente du parti Marine Le Pen, lundi 20 mai sur franceinfo. La République en marche (LREM) a dénoncé la présence de Steve Bannon à Paris une semaine avant le scrutin du 26 mai comme étant "une atteinte à la souveraineté".

"Un conseiller politique remarquablement intéressant"

"Il est manifestement à Paris, je ne le savais même pas, a soutenu Marine Le Pen. Il est à Paris pour des affaires. Ça n'a rien à voir avec la campagne. Ceux qui intègrent monsieur Bannon dans la campagne, c'est vous les médias. Dès qu'il met un pied à Paris, tous les journaux se précipitent pour avoir une interview."

Steve Bannon a été le stratège de Donald Trump à la fin de sa campagne, mais il a été renvoyé de la Maison Blanche moins d'un an après sa nomination comme conseiller stratégique du président américain. La présidente du RN confirme s'être "rapprochée" de Steve Bannon, invité vedette du congrès du FN (devenu RN) en mars 2018, pour plusieurs raisons.

"C'est un conseiller politique qui est remarquablement intéressant, a expliqué Marine Le Pen. Les États-Unis sont en train de faire le choix de tourner le dos à la mondialisation sauvage, évidemment que cela nous intéresse. De la même manière que l'Inde est en train de mettre en place une politique protectionniste de défense de l'identité."

Marine Le Pen a également indiqué avoir sollicité Steve Bannon parce que c'est "un ancien financier". "Nous cherchions une banque européenne, explique-t-elle, pour pouvoir trouver un financement et nous lui avons demandé s'il connaissait une banque européenne qui accepterait de nous faire un prêt. Lui non plus n'a pas trouvé, ce qui prouve que le cordon pour nous étrangler financièrement est très serré et solide."

"Aux États-Unis, a poursuivi la présidente du RN, ils ont toute une série de méthodes de levée de fonds pour pouvoir se financer (...) par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui, je crois, peuvent nous apprendre un certain nombre de choses." Marine Le Pen a établi un parallèle entre sa démarche et celle de Jean-Luc Mélenchon, qui travaillé avec Bernie Sanders.