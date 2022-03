BRUT

Interrogée par Brut sur sa position à propos de l'IVG aujourd'hui, Marine Le Pen assure ne pas être pour le déremboursement de l'avortement. Néanmoins, la candidate d'extrême droite se dit défavorable à l'allongement de la durée de l'interruption volontaire de grossesse : "En 12 et 14 semaine, eh bien l'acte médical change complètement de nature et, aux dires même des médecins, il est beaucoup plus traumatisant pour les femmes et beaucoup plus traumatisant pour les médecins qui risquent du coup de ne pas vouloir l'effectuer et donc d'aggraver l'accès des femmes à la possibilité d'interruption volontaire de grossesse."