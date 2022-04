Présidentielle 2022 : ambiance studieuse avant le grand débat pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Comment Marine Le Pen et Emmanuel Macron se préparent-ils au duel télévisé qui les opposera, mercredi 20 avril ? Éléments de réponse avec les journalistes Caroline Motte et Julien Nény.

Pour Marine Le Pen, mardi 19 avril, les mots d'ordre sont travail et repos avant le débat de l'entre-deux-tours, qui aura lieu mercredi 20 avril. "Ambiance studieuse pour Marine Le Pen, qui a fait place nette dans son agenda. Elle est au travail, entourée de ses plus proches conseillers, notamment de son beau-frère, Philippe Olivier", rapporte la journaliste Caroline Motte, en duplex depuis le QG de la candidate. Elle révise son argumentaire à l'aide de fiches thématiques, puis "peaufine et prépare ses angles d'attaque sur le bilan d'Emmanuel Macron", poursuit la journaliste.

L'agenda d'Emmanuel Macron perturbé

L'agenda d'Emmanuel Macron a été parasité par l'actualité internationale : une visioconférence sur l'Ukraine a été organisée à la demande de Joe Biden, à laquelle il a participé. Des réunions préparatoires au débat ont eu lieu dans l'après-midi du 19 avril "et une partie de la soirée au palais de l'Élysée", indique le journaliste Julien Nény, en direct du QG d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est en "cercle restreint", avec ses "hommes de confiance".