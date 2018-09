Manuel Valls a annoncé sa candidature à la mairie de Barcelone

Le ton est le même, seule la langue a changé. "Oui je veux être le prochain maire de Barcelone (Espagne)", a déclaré Manuel Valls mardi 25 septembre. Depuis bientôt un an, Manuel Valls prépare sa candidature. Il a multiplié meetings et conférences et a commencé à tisser son réseau avec l'élite économique catalane, à la recherche de financements pour sa campagne. Il a le soutien du parti de centre droit Ciudadanos anti-indépendantiste. Pas suffisant pour gagner selon les sondages.

Un pari risqué pour Manuel Valls

L'ex-Premier ministre souhaiterait rallier des personnalités d'autres partis de gauche et de droite, refaire "En Marche !" à la mode espagnole. Sur le plan juridique, rien n'oblige Manuel Valls à démissionner de son poste de député pour faire campagne à l'étranger. Ses amis et ses collègues sont partagés. Alexis Corbière de La France insoumise le pousse à quitter ses fonctions. S'il est élu maire, pourra-t-il rester député ? L'hypothèse est inédite et les constitutionnalistes sont divisés. Pour Manuel Valls, cette candidature est en tout cas un pari risqué.

