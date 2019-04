VIDEO. Le couple Montand-Signoret espionné pendant des dizaines d'années par les Renseignements généraux

Ils ont été longtemps des "compagnons de route" du Parti communiste et se sont engagés dans de nombreuses luttes en France et dans le monde. Yves Montand et Simone Signoret vivaient sous le regard attentif des services français... Extrait du magazine "13h15 le dimanche" du 14 avril 2019.