VIDEO. Gérald Darmanin donne son numéro de portable en direct à la télévision

Voici un nouveau contact à glisser dans votre répertoire. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et Comptes publicst, a communiqué son numéro de portable à la télévision, mardi 12 décembre, lors de l'émission "C à vous", sur France 5. Le journaliste Maxime Switek a d'abord tendu une perche, sans trop y croire : "06 ?" Mais, surprise, le ministre a répondu tac au tac : "33, 15, 05, 85".

"Il y a à peu près 1,3 million personnes qui nous regardent et qui sont susceptibles de vous appeler", s'est amusée la présentatrice, Anne-Elisabeth Lemoine. "Quand j'étais maire, j'ai toujours donné mon numéro de téléphone et mon mail, a justifié le ministre. Ccela me permet d'avoir des retours directs."

La messagerie est pleine

La production de l'émission a bien tenté de composer le numéro, mais le téléphone n'a pas sonné. "On m'a demandé de me mettre sur mode avion", a justifié Gérald Darmanin. Bien entendu, franceinfo a tenté à son tour de composer le numéro ce mercredi, avant de tomber directement sur le répondeur. Impossible de laisser un petit mot après le bip, car la messagerie est pleine.

Lors du Congrès des maires, déjà, Gérald Darmanin avait été sur le point de livrer ses coordonnées téléphoniques sur scène. Le secrétaire général de l'Association des maires de France (AMF) l'avait alors invité à la prudence, en lui rappelant que les débats étaient retransmis à la télévision.