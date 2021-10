Présidentielle 2022 : Michel Barnier ne veut pas "une campagne de polémiques, d'agressivité et d'attaques" à droite

L'ancien commissaire européen veut calmer le jeu à six semaines de la primaire à droite, où il affrontera cinq candidats.

Il n'est "pas un enfant de choeur". Michel Barnier, qui espère représenter la droite à la présidentielle, met en garde contre toute "campagne de polémiques" ou "d'agressivité et d'attaques" d'ici l'investiture du candidat Les Républicains. "On ne s'improvise pas candidat" mais "je me sens prêt", a affirmé l'ancien négociateur pour le Brexit, lors d'une réunion publique à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), mardi 26 octobre.

"Je ne sais pas si je suis le favori, une élection se gagne le jour de l'élection. Ce ne sont pas les sondages, les petites musiques qui font l'élection." Michel Barnier lors d'une réunion publique

Pour lui, "ce qui est important, c'est qu'on se respecte" alors que la droite "se trouve dans une situation grave et exigeante". "Nous avons une responsabilité très grave. Si nous ne la gagnons pas, il faut craindre le pire. Si nous ne sommes pas présents au deuxième tour, le risque de l'explosion existe. Tellement de gens à droite et à gauche veulent récupérer des morceaux de notre famille politique !", a ajouté l'ancien ministre devant une salle de 150 personnes.