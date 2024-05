Les Républicains : un tweet du parti sur l'Algérie divise y compris au sein du parti

Un tweet des Républicains propose à l’Algérie de "tout reprendre : ses criminels, ses délinquants, et ses clandestins". Un message publié en réaction à une demande de l’Algérie qui réclamait une restitution des biens que la France lui aurait volés pendant la colonisation. Ce tweet divise jusqu'au sein du parti.

C’est un tweet qualifié de xénophobe par la gauche, qui divise y compris dans le camp des Républicains. Il propose à l'Algérie de "tout reprendre : ses criminels, ses délinquants, et ses clandestins". Un message publié en réponse à l’Algérie qui demande la restitution de biens historiques et symboliques au nom du devoir de mémoire. À gauche, les réactions s’enchaînent. "Rien ne va, de bout en bout rien ne va. Ils font du mal à la démocratie et je conseille à leur candidat de s’excuser, de se dissocier de ce tweet et de le faire retirer", défend Marine Tondelier du parti Les Écologistes.

Éric Ciotti ne veut pas supprimer le tweet

Le message divise également Les Républicains. Xavier Bertrand le condamne fermement : "Je demande le retrait de ce tweet indigne qui abîme la belle campagne que mène François-Xavier Bellamy", a-t-il tweeté. Contacté par franceinfo, l’entourage d’Éric Ciotti, président du parti, indique que le tweet ne sera pas supprimé et qu’il est assumé.